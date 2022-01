Polski Ład. Emeryci zyskają jedno świadczenie ekstra

"Polski Ład to historyczna obniżka podatków, dzięki której w portfelach Polaków zostanie ok. 17 mld zł rocznie" - przekonywał premier Mateusz Morawiecki. Okazuje się, że po podniesieniu kwoty wolnej od podatku wielu seniorów zyska dodatkową emeryturę w roku. Jak to możliwe?