Polski Ład. Mały domek to drogi domek

W portalu Morizon.pl czeka na klientów ponad 3 tys. domów – nowych i używanych – o powierzchni do 100 mkw. To budynki wolnostojące, bliźniaki, segmenty. Marcin Drogomirecki podaje, że średnia cena mkw. domów tej wielkości (oferty z całego kraju) to ok. 6 tys.