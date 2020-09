Polski Pakt Plastikowy. Zawiązały go największe sieci handlowe, na celu ma redukcję plastiku

Szereg firm działających w Polsce współtworzy Polski Pakt Plastikowy, m.in. Biedronka, Lidl, Kaufland, Carrefour, Santander Bank, LPP, Danone, Nestle czy Unilever. Celem Paktu jest przede wszystkim redukcja wykorzystywanego plastiku, a także jego efektywniejszy recykling.

Do Polskiego Paktu Plastikowego przyłączyło się ok. 40 firm, organizacji oraz instytucji, które postawiły sobie za cel troskę o środowisko. Jak czytamy na stronie internetowej Paktu, to "międzysektorowe partnerstwo połączone wspólną wizją gospodarki obiegu zamkniętego dla opakowań z tworzyw sztucznych".

Pakt stawia sobie za cel "zmianę obecnego modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w opakowaniach na polskim rynku w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego".

Pakt Plastikowy zawarł też sześć punktów (znajdziecie je na końcu artykułu), które mają przyświecać jego działaniom. Wszystkie związane są z wykorzystywaniem tworzyw sztucznych. Pakt chce zmienić dotychczasową politykę firm dotyczącą zagadnienia plastiku.

Najmocniej wybrzmiewa cel, który zakłada, że wszystkie firmy, które zaangażowały się w powołanie Paktu, dały sobie niecałe pięć lat, aby całkowicie zmienić podejście do sztucznych opakowań. Do końca 2025 roku bowiem wszystkie mają nadawać się do ponownego wykorzystania, lub też do recyklingu.

Zawiązanie Paktu nastąpiło dokładnie w czwartek 10 września. Jak zapewniają jego członkowie, PPP stanie się w przyszłości elementem międzynarodowej sieci Plastics Pact Network Fundacji Ellen MacArthur. To ostatnie jest przedsięwzięciem, które od lat walczy o prośrodowiskowe metody gospodarowania obiegiem tworzyw.

Polski Pakt Plastikowy zrzesza następujące firmy jako członków: Alpla Polska, Carrefour, Grupa Spółek Danone w Polsce, Jeronimo Martins Polska, Kaufland Polska Markety, Korporacja KGL, Lidl Polska, LPP, Nestlé Polska, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Santander Bank Polska, Unilever Polska oraz 20 instytucji jako członków wspierających wśród nich organizacje pozarządowe, biznesowe i uczelnie wyższe.

Sześć celów Polskiego Paktu Plastikowego:

1. Identyfikacja, a następnie eliminacja części opakowań z tworzyw sztucznych poprzez ich przeprojektowanie oraz alternatywne modele dostaw;

2. dążenie do zmniejszenia o 30 proc. zużycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach wprowadzanych na rynek;

3. do 2025 roku 100 proc. opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku ma nadawać się do ponownego wykorzystania lub recyklingu;

4. udział surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych zostanie zwiększony do poziomu 25 proc.;

5. wsparcie systemu zbiórki i recyklingu opakowań zapewni osiągnięcie poziomu recyklingu w wysokości co najmniej 55 proc.;

6. podniesiona zostanie jakość edukacji konsumentów w zakresie segregacji, recyklingu, ponownego wykorzystania i ograniczenia zużycia opakowań.