Polskie lotnisko zapłaci liniom za latanie. Ponad 20 mln zł

Jak podaje Rynek Lotniczy, skumulowane straty lotniska Olsztyn-Mazury za ostatnie osiem lat przekroczyły 170 mln zł, a koszty jego utrzymania pokrywane są z budżetu województwa, czyli z pieniędzy podatników. Mimo to Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego chce poprawić kondycję portu lotniczego , przyciągając przewoźników za pomocą dotacji na "promocję regionu".

Na ten cel zamierzają przeznaczyć 18,8 mln zł netto, co wraz z podatkiem VAT daje sumę ponad 23 mln zł.

Liderem w "promocji regionu" poprzez loty do i z lotniska Zielona Góra-Babimost jest samorząd województwa lubuskiego. W 2023 r. na liście kierunków wspieranych przez województwo były rejsy LOT-u do Warszawy, a także loty czarterowe do Albanii, Egiptu, Turcji, Tunezji oraz Hurghady. Port lotniczy Zielona Góra-Babimost jest jednym z najrzadziej odwiedzanych lotnisk w Polsce. W pierwszym kwartale 2024 r. z Zielonej Góry odprawiło się 12 tys. pasażerów.