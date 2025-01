Z polskiego lotniska nikt nie chce latać. Nawet za dopłatą

Lubuski urząd marszałkowski planuje kontynuację dotowania połączeń w 2025 r. Pod koniec listopada ogłoszono dwa przetargi – jeden na loty do Warszawy, a drugi na trasę Zielona Góra–Londyn. W przypadku połączenia krajowego, LOT otrzyma 14,3 mln zł, co oznacza dopłatę w wysokości 22 843,45 zł brutto za każdy rejs, a w przeliczeniu na jedno miejsce – 300,57 zł brutto.

Natomiast na loty do Londynu samorząd był gotów przeznaczyć 8,59 mln zł netto (10,56 mln zł brutto). Zamówienie miało obejmować realizację 100 rotacji (czyli 200 lotów) w okresie od 30 marca 2025 r. do 29 marca 2026 r., obejmując zarówno sezon letni, jak i zimowy. Dopłata do jednego lotu wynosiłaby wówczas 52 797,75 zł brutto.