Przestali płacić pensje. Polskie miasto pod lupą PIP

W odpowiedzi na te zarzuty, Tomasz Matuszewski opublikował post na platformach społecznościowych, w którym stwierdził, że to radni są odpowiedzialni za obecną sytuację. Podkreślił, że gdyby radni rzeczywiście dążyli do współpracy, taki problem by nie wystąpił. Zaznaczył, że wielokrotnie przedstawiał propozycje uchwał i plany oszczędnościowe, które jednak nie uzyskały akceptacji.