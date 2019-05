Polsko-niemiecki związek z milionami w tle. Sylwia Mokrysz jest znacznie bogatsza od niemieckiego księcia

Ta historia rozpala wyobraźnię ludzi po obu stronach Odry - niemiecki multimilioner ze szlacheckim tytułem porzucił żonę dla multimilionerki z Polski. To jednak Sylwia Mokrysz wniesie do związku więcej pieniędzy.

Ta informacja zelektryzowała nie tylko czytelników plotkarskich serwisów w Polsce i w Niemczech. Niemiecki książę Karl Heinz von Sayn-Wittgenstein, porzucił żonę, rezydencję na Majorce i przeprowadził się do Berlina. Zrobił to wszystko dla swojej nowej wybranki, Sylwii Mokrysz.

Książę mógł zaimponować Polce tytułem, ale raczej nie majątkiem. To bowiem córka Teresy i Kazimierza Mokryszów, twórców firmy Mokate. Ostatnio znaleźli się na 46. miejscu w rankingu najbogatszych Polaków magazynu "Forbes".

Karl Heinz von Sayn-Wittgenstein jest za Odrą postacią z pierwszych stron gazet. Ale raczej tabloidów, a nie magazynów biznesowych. Jest nawet porównywany tam do Donalda Trumpa - przez zamiłowanie do blichtru oraz programów reality show. I tak jak Trump nigdy nie należał do najbogatszych Amerykanów, tak i książę nie królował na niemieckich listach milionerów.