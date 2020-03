POMAGAMzVISTULA - każdy dzięki akcji prospołecznej może pomóc w walce z COVID-19

W tym celu firma wyprodukowała ochronne maseczki, które posłużą do zabezpieczenia personelu medycznego i pacjentów w trakcie wykonywania codziennych czynności ratujących zdrowie i życie. W dniu dzisiejszym maseczki zostały przekazane Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Krakowie.

To nie jest jedyna pomoc, jakiej marka zdecydowała się podjąć.

Od poprzedniego tygodnia na stronie www.vistula.pl jest dostępna sprzedaż koszulek #POMAGAMzVISTULA. Limitowana kolekcja koszulek cegiełek o wartości 100 zł, ma na celu zebranie środków na zakup niezbędnego sprzętu medycznego do walki z koronawirusem. 100% przychodów ze sprzedaży koszulek zostanie przekazanych Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Krakowie.

Specjalna kolekcja koszulek nawiązuje do haseł wspierających naszą wspólną nadzieję, zjednoczenie się i silną wiarę w to, że przejdziemy ten trudny czas wspólnie.