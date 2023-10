Pomiar prędkości z ukrycia. Czy to legalne?

Odmowa przyjęcia mandatu - co warto wiedzieć?

Mandaty nakładane są na sprawców wykroczeń w ramach tzw. uproszczonego postępowania w sprawach o wykroczenia. Każdy kierowca ma jednak prawo do odmowy przyjęcia kary pieniężnej. Wynika to wprost z przepisów, a dokładniej z art. 99 Kpsw (Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia), zgodnie z którym w razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie.