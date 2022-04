Pomysł na majówkę w kraju: Orientarium z rekinami, słoniami i krokodylami w Łodzi

To już jednak przeszłość. W piątek 29 kwietnia po czterech latach nastąpi otwarcie Orientarium, czyli kompleksu z azjatycką florą i fauną o powierzchni 2 ha. Jego plan przygotowano we współpracy z wrocławskim zoo, które w trzy lata po otwarciu Afrykarium odwiedziło 5 mln osób. Łódź liczy na to, że uda się ten wynik powtórzyć. I ma argumenty za tym, by w to wierzyć.