Ponad 100 milionów produktów. Amazon dla firm ze specjalnymi cenami i darmową dostawą

Amazon zachęca przedsiębiorców do zakładania bezpłatnych firmowych kont. Niezależnie od tego, czy twoja firma to jedna, czy kilkaset osób. Przy pierwszych zakupach otrzymamy 50 euro rabatu.

Co zyskujesz? Przede wszystkim dostęp do ponad stu milionów produktów dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców i w specjalnych cenach. Znajdziesz tu materiały biurowe, elektronikę, oprogramowanie, książki. Wszystko pogrupowane w kategorie. Po kliknięciu na dany produkt możesz przejść do szczegółowych informacji o nim (znajdziesz tu zdjęcia, instrukcje obsługi czy materiały wideo), a także porównać ceny oferowane w serwisie przez różnych sprzedawców, wybierając najkorzystniejsze warunki.