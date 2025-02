Ulga na internet to możliwość odliczenia wydatków poniesionych na korzystanie z sieci, jeśli uzyskujesz dochody opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym. Ulga podatkowa przysługuje osobom, które nie korzystały z niej w latach poprzednich lub po raz pierwszy skorzystały w 2023 r.

Odliczenie obejmuje wydatki na korzystanie z internetu, niezależnie od formy dostępu, ale nie dotyczy zakupu sprzętu czy instalacji. Maksymalna kwota odliczenia to 760 zł rocznie na osobę. Jeśli wydatek ponoszą małżonkowie, każdy z nich może odliczyć do 760 zł, ale tylko w ramach faktycznie poniesionych kosztów. Jednak w przypadku małżeństw kwota jest dwukrotnie wyższa i wynosi do 1520 zł.