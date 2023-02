Ponad 40 tysięcy rejestracji nowych aut. Styczeń dużo lepszy niż przed rokiem

W styczniu zarejestrowanych zostało w Polsce 40 tys. 217 nowych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - podał w piątek Instytut Samar. Choć to wynik gorszy niż miesiąc wcześniej, to jest on jednak znacząco lepszy niż w styczniu 2022 roku. Dlaczego tak się stało?