Tunel w Świnoujściu na ukończeniu. Koniec z kilkugodzinną udręką w wakacje

Łączna szacunkowa długość inwestycji to ok. 3,2 kilometra, z czego długość tunelu wykonanego z użyciem maszyny drążącej to 1483,80 metra. Koszt budowy to ponad 900 mln zł, z czego prawie 775,7 mln zł pochodzi ze środków unijnych. Pozostałą część Świnoujście dołożyło z własnego budżetu.