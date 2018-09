Popularna sieć otworzy 20 nowych sklepów. Jeszcze miesiąc temu pisano o jej sprzedaży

Sieć Pepco tylko w tym miesiącu zwiększy liczbę sklepów o kolejne 20 punktów. To o tyle ciekawe, że w mediach spekuluje się o konieczności sprzedaży sieci przez jej południowoafrykańskiego właściciela.

"We wrześniu planujemy otwarcie 20 sklepów Pepco na terenie Polski" – poinformowało centrum prasowe sieci. Według komunikatu, nowe placówki pojawią się zarówno w miejscowościach, gdzie marka posiadała już sklepy, jak i takich, gdzie dotychczas nie można było zrobić zakupów w Pepco. To m.in. Lubicz, Poraj, Częstochowa, Gliwice czy Połczynie Zdrój.

Z kolei w pierwszych dniach lipca media informowały o tym, żewłaściciel Pepco sonduje możliwość sprzedaży sieci. Wszystko zmieniło się pod koniec lipca, gdy Steinhoff dogadał się z wierzycielami i otrzymał trzy lata na to, by wyjść na prostą i rozpocząć spłatę gigantycznym długów. Tym samym jednoznacznie nie przekreślono opcji sprzedaży sklepów, bowiem może być to sposób na przynajmniej częściowe rozwiązanie problemów.