Porównali ceny w Lidlu i Aldi w USA i Niemczech. Gdzie jest taniej?

"Lista ta będzie sukcesywnie prezentowana we wszystkich kanałach, a z czasem także rozbudowywana o kolejne produkty" - zapowiada sieć. I zaznacza, że dobór towarów, objętych obniżką cen, może zmieniać się w czasie. Pod koniec stycznia również Ikea pochwaliła się, że chce obniżyć na stałe ceny około połowy swoich produktów. W ostatnich miesiącach sieć już obniżyła cenę 3,5 tys. produktów, a do sierpnia osiągnie liczbę docelową 5 tys. Do ostrej rywalizacji w obniżaniu regularnych cen produktów doszło już w ubiegłym roku. Na taki krok zdecydowały się w okresie wakacji m.in. Lidl, Biedronka, Netto i Aldi.