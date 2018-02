Posłanka Pawłowicz zabiega o koncesję dla prywatnej stacji. "Czy polskie stacje są w niełasce?"

Posłanka PiS Krystyna Pawłowicz, w swoim wpisie na Twitterze zwróciła się bezpośrednio do Witolda Kołodziejskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z pytaniem, kiedy Radio Wnet otrzyma koncesję. Internauci zarzucili jej lobbing na rzecz prywatnej stacji radiowej.

Polityk PiS odpowiedziała (pisownia oryg. - red.): "KAŽDY może się wstawiać do organów ADMINISTRACJI za kim chce i podkreślač zalety.Jeszcze raz:KRRiT to nie jest sąd,na który nie powinno się naciskać,ale krytykować po wyroku,już jak najbardziej".

Posłanka odpowiedziała (pisownia oryg. - red.): "To niech go wreszcie ogłoszą,ile można czekać.W Polsce boje z kolumnami,lewactwem i totalnymi,a polskie radio z jednym z najlepszych Zespołów czeka w korytarzu zamiast przyłączyć się obrony prawdy ..To,o co tu chodzi,ile można czekać...?".