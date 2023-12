Posłowie mają w czym wybierać. Oto gdzie mogą wyskoczyć po coś do jedzenia

Poselskie kajzerki za 60 groszy

Bułka kajzerka kosztuje tutaj 60 gr, co jest nieco więcej, niż średnia cena bułki kajzerki w Polsce, która według dlahandlu.pl wynosi 54 gr. Najtańszy chleb teoretycznie kosztuje 3,69 zł, ale kiedy przybyliśmy do sklepu, już go nie było. Następny na liście cen był chleb stołeczny, którego cena wynosiła 4,29 zł — czytamy na o2.pl.