Poświąteczne wyprzedaże 2020. W dobie pandemii obniżki cen tylko w sklepach internetowych

Tradycja wyprzedaży poświątecznych pochodzi z Zachodu. Tam 26 grudnia startuje tzw. Boxing Day, czyli właśnie pierwszy dzień, w którym sklepy znacznie obniżają ceny swojego towaru. U nas promocje startują zwykle 27 grudnia. Ponieważ w tym roku to niedziela, sklepy szykowały się na wyprzedaże od poniedziałku.

Szyki pokrzyżował rząd. 17 grudnia minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że po świętach sklepy w galeriach handlowych zostaną zamknięte. Nie dotyczy to sklepów spożywczych, drogerii, aptek, sklepów meblowych, punktów prasowych czy sklepów z artykułami dla zwierząt domowych.

Zamknięte zostaną natomiast m.in. sklepy odzieżowe, z bielizną, biżuterią czy elektroniką. A to właśnie te kategorie zakupowe cieszyły się największymi obniżkami cen podczas poświątecznych wyprzedaży.

Poświąteczne wyprzedaże przed świętami

Niektóre sklepy po ogłoszeniu decyzji rządu od razu zaczęły organizować wyprzedaże. Wiele sieciówek przygotowywało się w szybkim tempie do wdrożenia w sklepach akcji rabatowej. Ale nie było to możliwe na taką skalę jak zazwyczaj.

Przede wszystkim przez brak czasu. Kilka dni to za mało, by sprzedać zalegający w magazynach towar. Szczególnie w okresie, gdy wszyscy raczej zajmują się organizacją świąt i nie myślą o odświeżeniu własnej garderoby.

W tym roku więc na promocje można liczyć w zasadzie tylko w sieci. To problem przede wszystkim dla sklepów z ubraniami. Ludzie lubią zobaczyć coś na żywo, dotknąć materiału czy najzwyczajniej w świecie coś przymierzyć, nawet jeżeli jest to bluzka za 10 zł. W sieci nie wszyscy będą kupować aż tak chętnie.

- Internet z pewnością zyska kolejnych klientów, zdobywając w statystykach kilka kolejnych punktów procentowych, ale nie przejmie wielkości sprzedaży z centrów handlowych, które są i pozostaną głównym miejscem handlu. Wielu klientów po prostu zrezygnuje z zakupów do 17 stycznia albo znacząco je ograniczy, a potem ruszy do galerii handlowych – mówi Anna Szmeja, prezes Retail Institute.

Ekspert dodaje, że tych trzech tygodni nie odrobi żadna z firm i wiele z nich będzie przez to na sporym minusie. - 17 dni stycznia, które wypadną z kalendarza handlowego w 2021 roku nie tylko pozbawi branżę przychodów, ale też będzie generować ogromne koszty dodatkowe. Niesprzedany towar pozostanie w magazynach, które trzeba ubezpieczać i opłacać lub zutylizować – komentuje Anna Szmeja.

Internetowa obniżka cen trwa

Zazwyczaj na początku wyprzedaży obniżki cen nie były drastyczne, a zmieniało się to dopiero z upływem czasu. Dlatego z perspektywy klienta nic straconego. Największe rabaty (nawet do 80 proc.) co roku przypadały na przełom stycznia i lutego.