Potrafili wykupić całą elektronikę ze sklepów. MSZ podcina Podlasiu skrzydła

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jednym ruchem rozgniewało podlaskich przedsiębiorców i samorządowców. Mała zmiana w sposobie wydawania Białorusinom wiz a straci handel w całym województwie. Mowa nawet o 800 mln zł.

- Pamiętam, jak trzy lata temu pod koniec roku klienci z Białorusi dosłownie "wymietli" całą elektronikę. Kupili wszystko, co było - mówi nam właściciel sklepu z Białegostoku.

Traci cały region. Od 2 stycznia polskie konsulaty nie wydają już Białorusinom wiz krótkoterminowych typu C o kodzie 23, czyli tzw. "wiz zakupowych". A Białorusini w Polsce kupowali nie tylko elektronikę. Od lat nasza żywność na Wschodzie uchodzi za towar o dobrej jakości, który jest tańszy niż lokalny.

Do 2 stycznia 2019 r. obywatele Białorusi mogli wystąpić o wizę, która umożliwiała krótki przyjazd do Polski bez konieczności dokumentowania noclegu. Najczęściej korzystano z nich, by zrobić naprawdę duże zakupy, stąd nazwa. W 2017 r. wydano takich wiz 197 165. Rok później 174 514. Jak tłumaczy w odpowiedzi na nasze pytania resort spraw zagranicznych, celem zmiany było "szersze otworzenie się na potrzeby obywateli Białorusi", a ona sama ma "czysto techniczny charakter". Sprawdźmy, czy rzeczywiście.