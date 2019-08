Powroty z 25. Pol'and'Rock Festival. Uczestnicy potrafią zadbać o porządek

O uczestnikach festiwalu Pol’and’Rock Festival w kontekście podróży z i na festiwal zwykło się mówić niezbyt ciepło, wokół nich narosło wiele mitów. "Zwierzęta", "syf" – to i tak jedne z najdelikatniejszych określeń jakie znalazłam. Ale czy tak jest naprawdę? Sprawdziłam.

25 edycja Pol'and'Rock Festival za nami, ale temat imprezy nie cichnie. Od mojego redakcyjnego kolegi mogliście się już dowiedzieć jak tam przeżyć nie wydając pieniędzy. Ja chciałam poruszyć inny temat - pociągów powrotnych wiozących zmęczonych festiwalowiczów z Kostrzyna do ich domów .

Ostatecznie Przewozy Regionalne zmieniły decyzję i udało się zorganizować pociągi na festiwal, a do akcji włączyły się też inne spółki . Specjalny pociąg z i na festiwal zorganizowały też Koleje Mazowieckie. Czy po tych wszystkich dramatach związanych z przewozem festiwalowiczów rzeczywiście tabor ucierpiał w jakiś wyjątkowy sposób (jak wcześniej tłumaczono decyzję o braku pociągów)?

Zapytałam o to rzeczniczkę prasową Kolei Mazowieckich, Donatę Nowakowską.

- Wszystko przebiegło sprawnie, pociąg powrotny przyjechał nawet parę minut przed planowanym czasem – mówi. Zapytana o ewentualny bałagan pozostawiony przez festiwalowiczów mówi: - *Nie było to nic takiego co nie zdarza się w innych pociągach. *