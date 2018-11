Powstaje największa "winda" dla statków w Europie. Nikt nie skorzysta bardziej niż Polacy

Nagle urywa się kanał, łączący polskie drogi wodne z europejskimi. Aby kontynuować podróż, trzeba zjechać "statkową windą" 36 metrów na dół. Podnośnia działa od dekad i powinna przejść już na emeryturę. Nowa "winda" pochłonie 300 mln euro i nikt nie skorzysta na niej bardziej niż Polacy. O ile wreszcie powstanie.

Niemiecka wieś Niederfinow znajduje się zaledwie 20 kilometrów od polskiej granicy. Pewnie nikt by o niej nie usłyszał, gdyby nie gigantyczna " winda " dla statków. A właściwie dwie windy. To imponujące konstrukcje, obie są wysokie na grubo ponad 50 metrów. Czemu służą? Otóż wybudowany jeszcze na początku XX wieku kanał Odra-Hawela nagle się w tej miejscowości urywa na zboczu wzgórza.

Różnica poziomów pomiędzy jedną stroną kanału a drugą wynosi aż 36 metrów. Aby kontynuować podróż statkiem czy barką, trzeba użyć właśnie "windy" dla statków w Niederfinow. Obecna winda to już jednak niemal eksponat. Powstawała w latach 1927-1934, by umożliwić transport rzeczny pomiędzy niemieckim wówczas Szczecinem a stolicą kraju. Dziś winda powinna odejść na zasłużoną emeryturę .

Podnośnia w Niederfinow. Niemcy wydadzą na nową 300 mln euro

Niemcy jednak się niecierpliwią, bo nowa podnośnia miała być skończona już w 2016 r. W 2017 jej nie skończono, nie uda się to też w 2018 r. Niemcy zakładają, że budowa może się ostatecznie skończyć w 2019 roku. Może, ale nie musi, dlatego już postanowiono, że stara podnośnia będzie działała aż do 2025 roku. Na wypadek, gdyby przy budowie nowej występowały kolejne opóźnienia.

Po ukończeniu nowej windy, stara ma być przeznaczona tylko do zwiedzania. Już teraz jednak można ją oglądać, wystarczy kupić bilet za 3 euro. Każdy, kto zdecyduje się na zwiedzanie, zobaczy, jak statki i barki są wznoszone lub spuszczane na 36 metrów, by mogły kontynuować swoją podróż w stronę Niemiec lub Polski.

Gdy powstawał kanał Odra-Hawela, miał ułatwić transport wodny pomiędzy dużymi niemieckimi miastami. Teraz jednak służy przede wszystkim Polakom. Bo to jeden z najlepszych sposobów, by drogą śródlądową transportować towary do Niemiec i dalej, w kierunku zachodnich krajów. Z kanału wyjątkowo chętnie korzysta na przykład szczecińska firma OT Logistics, europejski lider żeglugi śródlądowej . Gdyby nie ten kanał, to pewnie ta polska firma nie podbiłaby w takim tempie niemieckich rzek . Z Polski kanałem płyną na zachód najczęściej surowce, w tym węgiel.

Oczywiście z kanału, a więc i z windy, korzysta też sporo turystów. Dla wielu Niemców rejs w kierunku Polski wraz z wjazdem "widną" na 36 metrów to nie lada atrakcja. - Większość statków, które turystycznie korzystają z naszej podnośni, to jednostki niemieckie. Jednak z roku na rok i coraz więcej Polaków odkrywa tę trasę - słyszymy w biurze podnośni.

Pytam jednego z polskich sterników, czy wyczekuje otwarcia nowej "windy". - Fakt faktem, że obecnie tworzą się na kanale czasem korki - jeśli nowa podnośnia to rozładuje, to będzie świetne. Swoją drogą ciekawe, że tyle czasu zajmuje im skończenie tej konstrukcji. Coś mi się wydaje, że w Polsce poradzilibyśmy sobie z tym szybciej. No ale powtarzam, skoro Niemcy biorą na siebie inwestycję, z której to głównie my będziemy korzystać, to pozostaje tylko się z tego cieszyć - mówi marynarz.