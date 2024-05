Pożar strawił jej sklep zoologiczny. Ludzie pytają o zwierzęta

Straciły "sklep matkę"

Agnieszka Jarosz otworzyła swój sklep w Marywilskiej 44 w 2011 r. Do 2019 r. działał pod inną nazwą, od pięciu lat klienci znają go jako ZOOgrodę. "Sklep matka" - mówią o nim, ponieważ - szczęście w nieszczęściu - placówka, która spłonęła, była jedną z trzech posiadanych przez Jarosz. - Ale to był ten pierwszy sklep. Dlatego jego strata boli najbardziej - dodaje właścicielka.