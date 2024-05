Kupcy z Marywilskiej wstrząśnięci tragedią. "Straciliśmy wszystko"

Inna z przedsiębiorczyń zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym odesłała klientów do alternatywnego punktu, w którym będą oni mogli zrobić zakupy. Jej, jak mówi, "docelowy salon" przestał właśnie istnieć. Właścicielka stoiska na Marywilskiej 44 powiedziała nam, że nie miała czasu, by podjąć się oszacowania strat. - Na pewno będą ogromne. Ogromne. Nie tylko moje, wszystkich kupców. Każdy to musi teraz jakoś przetrawić. Spróbuję się podźwignąć - deklaruje kobieta.