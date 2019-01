Pożar w escape roomie. Branża rozwija się bardzo dynamicznie, ale kompletnie poza kontrolą

Biznes pokojów ucieczkowych od 5 lat rośnie jak na drożdżach. Niestety prawo nie nadąża za rozwojem branży. Nie ma żadnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa. W każdym pokoju jest z reguły "panic button", ale nikt nie sprawdza, czy otwiera on drzwi.

4 miliony graczy w 2017 r. nie podpowiedziało jednak legislatorom, że konieczne jest stworzenie przepisów, które będą odpowiadały za bezpieczeństwo klientów takich firm. Tradycyjnie już rzeczywistość wyprzedziła wolno mielące koła legislacji w naszym kraju i doszło do straszliwej tragedii.

Escape Room - o co w tym chodzi?

Po pożarze w Koszalinie trudno w to uwierzyć, ale jak już pisaliśmy w WP , kontrola escape roomów w Polsce przez straż pożarną jest mocno ograniczona. Wszystko dlatego, że z godnie z prawem to zwykła działalność gospodarcza.

Firmę założyć może każdy, nawet we własnym domu. Wtedy strażacy nie mogą sprawdzać takich pomieszczeń. Z kolei w miejscach użyteczności publicznej wygląda to zupełnie inaczej i możliwości kontrolne rosną.

Jednak zgodnie z prawem w przypadku tego rodzaju działalności gospodarczej nie jest wymagany odbiór pomieszczenia przez straż pożarną. To zaskakujące, bo w całej zabawie chodzi przecież o wydostanie się z zamkniętego pomieszczenia.

Urządzenia grzewcze były zbyt blisko materiałów łatwopalnych, a instalacje elektryczne prowizoryczne. Co więcej, osoba odpowiedzialna za prowadzenie tej działalności, w chwili wybuchu pożaru prawdopodobnie nie znajdowała się na miejscu, a gaśnice w ogóle nie zostały użyte.

Wszystko zaczęło się od wydanej w 1995 r. gry komputerowej „Teenagent”, w której trzeba było wydostawać się z pomieszczeń. To ona stała się inspiracją dla twórców escape roomów.

Pomysł odpalił jednak z dużym opóźnieniem, bo w Polsce pierwszy pokój ucieczki pojawił się dopiero w 2014 r. we Wrocławiu.

Rynek w zdecydowanej większości jest rozdrobniony. Najczęściej firma ma jeden pokój, ale np. Lock me Out, która byłą tą pierwszą w Polsce, ma już 26 pokoi w 6 miastach. Zgodnie z raportem na początku rozwoju branży, w urządzenie ER trzeba było zainwestować maksymalnie do 15 tys. zł.