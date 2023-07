Pożary w Grecji dotarły do znanego Polaka. "Apokaliptyczne doświadczenia" na Rodos

Pożar na Rodos doprowadził do największej ewakuacji w historii Grecji - informowała w niedzielę grecka policja. Resort spraw zagranicznych Grecji we współpracy z ambasadami otworzył w niedzielę na lotniku na Rodos centrum pomocy dla zagranicznych turystów. Tymczasem kompozytor Zbigniew Preisner, który mieszka na tej greckiej wyspie, odniósł się w swoich social mediach do sytuacji, opisując ją jako "apokaliptyczne doświadczenia".