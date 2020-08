Pożegnanie z wsią. Jednorazowy dodatek za przekazanie gospodarstwa na osłodę i dobry początek

Wnioski o rekompensatę z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 będzie można składać już za miesiąc, od 30 września do 29 października, w biurach powiatowych ARiMR.

Pomoc może zostać przyznana rolnikowi wpisanemu do ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR, który uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich, czytamy.

Warunkiem jest przekazanie przez rolnika posiadanego gospodarstwa - gruntów i zwierząt - na powiększenie innego gospodarstwa lub innych gospodarstw. Z kolei gospodarstwo powiększone na skutek przejęcia gruntów od rolnika wnioskującego o rekompensatę musi osiągnąć powierzchnię co najmniej równą średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju lub w województwie, jeżeli średnia wielkość liczona dla danego województwa jest mniejsza niż w kraju – precyzuje agencja.

To nie wszystko. Przekazanie gospodarstwa musi odbyć się na podstawie umowy sprzedaży lub darowizny. Z kolei rolnik, który gospodarstwo przejmuje, musi zgodzić się na prowadzenie tam działalności rolnej przez co najmniej 5 lat.

Rolnik przekazujący grunty nie musi żegnać się z wsią. Na własne potrzeby może zachować jednak nie więcej niż 0,5 ha gruntów. Ponadto, przez 5 lat od przekazania gospodarstwa nie może podlegać ubezpieczeniu w KRUS ani prowadzić działalności rolniczej. Może za to ubiegać się o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej i założyć własną firmę.

A konkretnie, jak duża jest rekompensata? Agencja nie podaje kwoty. Mówi za to: "Wysokość wsparcia stanowi 120 proc. rocznej płatności, do której rolnik kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Premia naliczana jest od daty trwałego przekazania gospodarstwa do dnia 31 grudnia 2020 r.”.