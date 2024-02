Poznaj swojego klienta: dlaczego procedura KYC jest kluczowa dla bezpieczeństwa Twojego biznesu?

Co to jest KYC?

KYC jest skrótem od Know Your Customer, co w języku polskim dosłownie oznacza "poznaj swojego klienta". To procedura należytej staranności, do której przeprowadzania prawnie są zobowiązane instytucje finansowe oraz wiele innych podmiotów. Obowiązek ten dotyczy sprawdzania klientów przed rozpoczęciem współpracy i pozyskiwania o nich odpowiednich, kluczowych dla oceny wiarygodności informacji. Nie skupia się na weryfikacji dokonywanych przez dany podmiot transakcji, ale stricte na jego identyfikacji. W ten sposób poznaje się charakter działalności klienta oraz strukturę firmy i jej reprezentantów. Weryfikuje to również zgodność jego biznesu z polityką firmy oraz pozwala sprawdzić, czy źródłem dochodu nie są bezprawne działania. Cały proces jest w 100% zgodny z przepisami RODO i nie narusza tajemnicy przedsiębiorstwa. Oczywiście wszystkie pozyskane dane muszą pochodzić z legalnych i wiarygodnych źródeł, np. bazy CEIDG, REGON i KRS czy oficjalnej strony www firmy.