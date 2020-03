Poznaliśmy laureatki i laureatów kategorii zamkniętych XI edycji konkursu Bizneswoman Roku Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką

Od kilku lat w konkursie nagradzamy też mężczyzn, którzy w swoich firmach wprowadzają i realizują politykę różnorodności i włączania. W dzisiejszych czasach jest to niezwykle istotne by do głosu kobiet dołączył głos mężczyzn - mówi Olga Kozierowska, prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką

NAGRODZENI

Female Champion of Change to kategoria, w której nagradzane są kobiety budujące politykę różnorodności i włączania w swoich firmach, a także wspierają inne kobiety. Laureatką została:

Konkurs Bizneswoman Roku to dla Banku BNP Paribas wyjątkowy projekt. Razem z Fundacją doceniamy liderki pracujące w korporacjach. To kobiety, które zajmują wysokie stanowiska i wspierają kobiety - wdrażają działania, które ułatwiają rozwój różnorodności wewnątrz ich organizacji. Uważamy, że promowanie postaw kobiet, które osiągnęły sukces i wspierają w tej drodze swoje koleżanki jest naprawdę ważne - mówi Izabela Tworzydło dyrektor Departamentu Komunikacji w Banku BNP Paribas.

KATEGORIA MALE CHAMPION OF CHANGE

Wdraża i prowadzi działania równości i poszanowania różnorodności, które przynoszą wymierne efekty. Aktywnie zachęca kobiety do zdobywania kompetencji liderskich i budowania marki osobistej. Zmniejsza również różnice płacowe, co zostało poparte wynikami badań w 2019 r.

KATEGORIA NAUKA I BIZNES

Zaangażowana jest naukowo w zagadnienia dot. ekonomii matematycznej i ekonometrii. Inspiruje do współpracy nauki z biznesem na poziomie instytucjonalnym, mimo, że to nie zawsze jest łatwe.

KATEGORIA ORGANIZACJA PRZYJAZNA RODZICOM

Pracownicy coraz częściej chcą łączyć karierę i rodzinę bez wyrzeczeń. Wierzymy, że firmy mogą zaproponować szereg rozwiązań, które pomagały by na co dzień tym pracownikom, którzy mają rodzinę. Dlatego Google Cloud razem z Fundacją chcą za sprawą konkursu zwrócić uwagę na to zagadnienie. To dobry czas na popularyzację postaw przyjaznym rodzicom, dlatego właśnie powstała nowa kategoria w konkursie Bizneswoman Roku – mówi Magda Dziewguć, szefowa Google Cloud na Europę Centralną.