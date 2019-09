Późne truskawki wyjątkowo tanie

6 - 7 zł za kilogram w hurcie, 8 do 10 zł na targowiskach. Truskawki z odmian powtarzających są znacznie tańsze niż w zeszłym roku. - Rolnicy przestawiają się na takie odmiany. Kusi ich długi sezon, bo te truskawki można zbierać nawet w listopadzie - mówią sprzedawcy.

Truskawki powtarzające to takie, które owocują kilka razy w sezonie. Zaczynają wiosną, kończą późną jesienią, gdy pojawiają się przymrozki.

- Jest ich w tym roku wyjątkowo dużo. Są mniejsze i w smaku podobne do poziomek - mówi Anna Kaszewiak z giełdy Bronisze.

Na początku tygodnia kilogram truskawek kosztował na giełdzie od 5 do maksymalnie 7 złotych. W zeszłym roku cena dochodziła nawet do 16 złotych za kilogram.

- Wielu rolników przestawia się na odmiany powtarzające, bo dzięki temu mają dłuższy sezon - mówi sprzedawca z warszawskiego targowiska. - Polne odmiany zbiera się tylko raz i to w szczycie sezonu, gdzie mają znacznie niższe ceny.

- Sezon urlopowy sprawił, że popyt na owoce był mniejszy, zwłaszcza w dużych miastach. W ciągu najbliższego tygodnia to się powinno zmienić - mówi Jacek Wysocki, plantator truskawek.

Truskawkowe ryzyko

- Przede wszystkim to są sadzonki jednoroczne - mówi Jacek Wysocki. - Co roku trzeba więc kupić i zasadzić nowe rośliny, postawić foliowe tunele. Poza tym z racji tego, że zbiory trwają do jesieni, trzeba dłużej stosować środki ochrony roślin, zatrudniać osoby pracujące przy zbiorach.