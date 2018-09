Pożyczki dla osób z niską zdolnością kredytową

Nieustannie zwiększające się koszty życia w wielu przypadkach doprowadzają do sytuacji, w której ktoś musi ratować się chwilówką.

Firmy udzielające takich pożyczek bardzo często mają do zaproponowania naprawdę atrakcyjne oferty, jednak nie brakuje również takich, których pożyczki są bardzo nieatrakcyjne. Dodatkowo osoby zadłużone mogą mieć problem z tym, aby jakakolwiek firma zechciała im pożyczyć pieniądze. Gdzie więc w takich przypadkach szukać łatwej chwilówki?

Jeżeli ktoś zdaje sobie sprawę z tego, że jego wpis w Biurze Informacji Kredytowej może pozostawiać wiele do życzenia, to zdecydowanie należy wówczas unikać tych ofert, które wymagają sprawdzenia danych w bazie BIK. Jeżeli bowiem firma udzielająca kredytu dowie się o niewypłacalności lub dużych opóźnieniach w spłatach, nie będzie chciała udzielić takiemu klientowi kolejnej chwilówki. W ostateczności zaproponuje mu nieatrakcyjne warunki i udzieli zgody jedynie na niewielką pożyczkę. Można to jednak łatwo obejść i wybrać pożyczki online bez bik, które są udzielane nawet tym klientom, których wynagrodzenie zostało zajęte przez komornika. Decyzja o przyznaniu pieniędzy wydawana jest od razu, dlatego już w kilka chwil po złożeniu stosownego wniosku o kredyt dla zadłużonych można mieć na koncie pieniądze.