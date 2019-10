PPK. Zbliża się termin złożenia wniosku. Główne założenia nowego systemu oszczędzania

Już 25 października mija termin na podpisanie umowy dot. zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) przez firmy. Jednocześnie do 12 listopada przedsiębiorstwa będą musiały podpisać kolejną umowę, tym razem o prowadzenie PPK. Dopiero ta umowa pociągnie za sobą konieczność przekazywania składek na poczet świadczenia.

Już wkrótce pierwsi pracownicy zaczną oszczędzać w ramach systemu PPK. Jednak najpierw przedsiębiorstwa muszą przejść przez kilka procedur. W pierwszej kolejności, do 25 września, miały obowiązek porozumienia się z zatrudnionymi co do wyboru instytucji, która będzie prowadziła w firmie Pracownicze Plany Kapitałowe. Następnie, do 25 października, będą musiały podpisać umowę o zarządzanie PPK.

Nie równa się to jednak z tym, że od tego momentu firmy będą miały obowiązkowo odprowadzać pieniądze na poczet świadczenia. Kolejnym ważnym terminem jest bowiem 12 listopada, kiedy to upływa termin, gdy przedsiębiorstwa będą zobligowane do podpisania kolejnej umowy, tym razem o prowadzenie PPK. Dopiero to zobowiązanie pociągnie za sobą obowiązek przekazywania składek.

Dzięki wolnemu wyborowi w kwestii doboru systemu, istnieje możliwość łatwego odstąpienia od PPK, nie zamykając sobie jednocześnie drogi możliwego powrotu. Wystarczy złożyć wniosek o dokonywanie wpłat do tego PPK. Tym samym pracownicy między 55 a 70 rokiem życia nie są zapisywani do programu z automatu, choć mogą do niego przystąpić na swój wniosek.

Ponadto z założenia PPK nie pochłania pieniędzy z ZUS-u. Tym samym wypłacane nam pieniądze będą stanowić dodatek do emerytury, na którą składki płacimy do ZUS-u.

Do PPK zostaną automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Ci, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Osoby, które ukończyły 70. rok życia, nie mają możliwości przystąpienia do PPK.