Praca dla uchodźców. Minister podała, ile osób znalazło zatrudnienie w Polsce

35 tysięcy Ukraińców, którzy z powodu wojny uciekli ze swojego kraju do Polski, znalazło już u nas pracę - podała w środę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. To o pięć tysięcy więcej niż zaledwie dwa dni temu. Jak dodała minister, 75 procent spośród tych osób to kobiety.