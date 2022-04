Ponad 30 tys. uchodźców znalazło już pracę w Polsce. Minister podała najnowsze dane

Odnosząc się do możliwości uzyskania pracy przez ukraińskich uchodźców, minister zwróciła uwagę, że "w Polsce mamy stosunkowo niskie bezrobocie" - według danych GUS, jest to 5,5 proc., a według skali Eurostatu - 2,8 proc. "To oznacza, że Polska jest drugim państwem z najniższym bezrobociem w Europie. A więc jest przestrzeń do tego, aby obywatele Ukrainy mogli znaleźć w Polsce pracę" - podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej.