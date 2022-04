500+ dla uchodźców z Ukrainy. Ministerstwo podało, ile osób złożyło wniosek

Wiceminister Barbara Socha podkreśliła, że obywatele Ukrainy mogą korzystać z polskich świadczeń rodzinnych. Potrzebny jest do tego jedynie numer PESEL. "Patrząc na osoby, które już zarejestrowały się w naszym systemie PESEL: 51 proc. z nich to dzieci, a około 40 proc. stanowią kobiety w wieku, można powiedzieć, produkcyjnym, do 65. roku życia. Mamy też około 3 proc. osób starszych" - wskazała Socha.