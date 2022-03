Jest praca dla uchodźców. Sieci handlowe przyjmą Ukraińców z otwartymi ramionami

Z drugiej zaś strony do Ukrainy wracają osoby, które przed wojną mieszkały poza jej granicami. Według ostatnich danych ukraińskiej straży granicznej (z ubiegłego tygodnia) od początku wojny zdecydowało się na to 400 tys. Ukraińców, z czego 75-80 proc. to mężczyźni. Duża część z tej liczby to osoby, które mieszkały w Polsce.