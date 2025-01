Praca w policji. Oto na jakie zarobki można liczyć

Podstawą wynagrodzenia dla policjanta jest wynagrodzenie zasadnicze. Od 2024 roku jego wysokość określono na 2 088,77 zł miesięcznie . System wynagrodzeń obejmuje aż 23 grupy zaszeregowania, począwszy od aplikanta do najwyższej rangi komendanta — pisze portal "Gazety Wrocławskiej".

Policjanci mogą liczyć na dodatek za staż pracy, który zwiększa się o 2 proc. po dwóch latach służby. Następnie dodatek ten wzrasta o 1 proc. z każdym kolejnym rokiem, osiągając 20 proc. po dwudziestu latach. Po przekroczeniu tego okresu wzrost wynosi 0,5 proc. rocznie, aż do 25 proc. po trzydziestu latach służby.

Jak czytamy, dodatek służbowy, uzależniony od prawidłowego wykonywania obowiązków, może wynieść do 50 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za stopień. Funkcjonariusze mają również prawo do comiesięcznego dodatku za stopień, wynoszącego od 0,96 do 1,35 kwoty bazowej. Szczegółowe wartości tego dodatku są wskazane w odpowiednich zestawieniach.