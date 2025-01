Zmiana trendu? W tym regionie przybywa chętnych do pracy w policji

Na Warmii i Mazurach obserwuje się wzrost liczby osób zainteresowanych pracą w policji . Jak podaje "Gazeta Olsztyńska", obecnie w garnizonie warmińsko-mazurskim służy 3423 funkcjonariuszy. To znaczący wzrost w porównaniu z poprzednimi latami.

Dodatkowo, Galindia Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, co może wpływać na lokalny rynek pracy. Spółka uzyskała subwencję finansową, co również może przyciągać nowych kandydatów do służby w policji.