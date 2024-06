ZUS ma ważną informację. Dotyczy pracujących przed 1999 rokiem

Część osób starszych od lat może otrzymywać niższe emerytury i renty z powodu braku odpowiednich dokumentów w ZUS. W przypadku pracowników, którzy pracowali w okresie przed 1999 rokiem, brak dowodów w dokumentacji ZUS może prowadzić do zaniżenia wysokości ich emerytur lub rent. Jest to argumentem, by poświęcić czas na uzupełnienie tych braków i walczyć o wyższe świadczenia. Czasem może to wiązać się z koniecznością kontaktu z byłymi pracodawcami, a jeśli firma już nie istnieje, z archiwami zakładowymi.