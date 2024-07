Pracownicy Disneylandu chcą protestować. Skarżą się na niskie zarobki

Niskie zarobki w Disneylandzie. Pracowniczka spała dwa lata na parkingu

Jednym z powodów protestu są niskie zarobki. CNN podaje, że osoba sprzątająca na nocnej zmianie pobiera zaledwie 20 dolarów na godzinę, mimo że praca jest trudna i wymaga używania ciężkiego sprzętu. Jeden z pracowników przyznał, że "to przygnębiające, że balony, które sprzedajemy w parku, są droższe niż to, co zarabiam za godzinę".