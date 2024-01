Sprzątaczka i policjant z tą samą pensją. To efekt nowej płacy minimalnej

Efekt podwyżki krajowego minimum

Redakcja serwisu zapytała biuro prasowe komendy w Radomiu, czy nie doszło do pomyłki. Okazuje się, że nie ma o niej mowy. Co więcej, poszukiwany kandydat na policjanta mógłby zarabiać jeszcze mniej. Kwota bazowa dla służby cywilnej na stanowisku starszego inspektora wynosi bowiem 2190,45 zł., a po pomnożeniu jej przez mnożnik (1,8), ostateczne wynagrodzenie wynosi 3942,81 zł. Jest to mniej niż wynosi tegoroczna płaca minimalna, dlatego w ogłoszeniu proponowane zarobki są o 300 zł wyższe.