W Kauflandzie myślą o strajku. "Zakaz handlu nie może zniknąć"

Zbieranie ankiet ma potrwać do 10 czerwca. Co dalej? Związkowcy mówią, że zrobią wszystko, by nie dopuścić do powrotu handlowych niedziel. - Liczymy na solidarność pracowników dużych sieci handlowych w Polsce. Jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, zorganizujemy protest. Możliwe, że pojawimy się w Sejmie z ankietami, by pokazać skalę sprzeciwu wobec liberalizacji zakazu - zapowiada Jolanta Żołnierczyk.