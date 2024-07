Nowa mapa zwolnień w Polsce. Trwa tsunami redukcji etatów

Co ważne, fakt zgłoszenia, w przypadku zwolnień grupowych, nie oznacza tego, że do nich dojdzie. Tak też miało miejsce m.in. na początku roku w Olsztynie, kiedy firma planująca ten radykalny ruch, ostatecznie z niego zrezygnowała. Wojewódzki Urząd Pracy nie informował, jaki to podmiot, ale miał to być znaczący pracodawca.