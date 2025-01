Pralkę i piekarnik odliczysz od podatku. Fiskus podjął decyzję

Zakup suszarki do ubrań może stanowić narzędzie do optymalizacji podatkowej dla nowych właścicieli mieszkań. Szef Krajowej Administracji Skarbowej potwierdził, iż taki nabytek kwalifikuje się jako wydatek na cele mieszkaniowe, co umożliwia uniknięcie opodatkowania dochodów ze sprzedaży poprzedniego lokum.