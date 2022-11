Nawet 70 tysięcy złotych wsparcia. Będzie nowa pomoc dla rolników

Dokładny sposób wdrożenia nowego wsparcia finansowego dla rolników ureguluje rozporządzenie. Jego projekt przewiduje, że pomoc będzie przyznana rolnikowi, który do 15 maja 2022 r. zgłosił do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanie co najmniej 10 świń urodzonych w siedzibie stada od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. Wysokość pomocy będzie zależała od liczby zgłoszonych świń. Np. jeżeli rolnik zgłosił do rejestru co najmniej 10 sztuk, pomoc wyniesie 2,4 tys. zł, a w przypadku 600 sztuk - 70 tys. zł.