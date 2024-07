Prawniczka pozwała PiS. "Sianie hejtu i dezinformacji"

- W Polsce każdy ma prawo do obrony. Szykanowanie mnie z powodu obrony polityka tej czy innej partii jest nieodpuszczalne i jest formą nacisku na prawników. Następnym razem obrońca może zacząć zastanawiać się, czy warto podejmować się obrony członka partii politycznej. Według mnie to w pewien sposób ogranicza prawo do obrony, a ono nie ma barw politycznych - podkreśla adwokat.