Prawo drogowe "po nowemu". Dziś w życie wchodzą nowe przepisy

Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego, kiedy skończy się miejsce na pieczątki z badania technicznego, brak konieczności wożenia ze sobą dokumentu prawa jazdy, możliwość zarejestrowania pojazdu w miejscu czasowego zamieszkania – to najważniejsze zmiany, które wchodzą w życie 4 i 5 grudnia 2020 r.

Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego, kiedy skończy się miejsce na pieczątki

W sytuacji, w której w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym wypełnione zostały wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego, nie trzeba już będzie wymieniać dowodu rejestracyjnego pojazdu. Takie rozwiązanie to znaczna oszczędność czasu i pieniędzy dla właścicieli pojazdów. Nowe rozwiązanie obowiązuje od 4 grudnia 2020 r.

Dużym ułatwieniem dla właścicieli pojazdów jest wprowadzenie powiązania czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z wyrejestrowaniem pojazdu z urzędu. Rozwiązanie to wyeliminuje potrzebę składania oddzielnego wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, a jednocześnie usprawni gromadzenie danych o wyrejestrowanym pojeździe w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Rozwiązanie to wchodzi w życie 4 grudnia 2020 r.

Jeśli od ostatniej rejestracji pojazdu na terytorium RP nie nastąpiła zmiana własności, od 4 grudnia 2020 r. nie ma obowiązku przedkładania do rejestracji dowodu własności pojazdu. Nie trzeba już więc dostarczać do urzędu umowy kupna pojazdu. Jest to ważne w przypadku właścicieli zmieniających miejsce zamieszkania na terytorium Polski.