Prezent na komunię. Hitem elektryczne deskorolki i hulajnogi. Sprzedawcy podpowiadają, co wybrać

Nadal modnym i porządnym prezentem są pojazdy zdalnie sterowane. Tu wybór jest znaczny. Co radzi fachowiec z jednego z większych na tym rynku sklepów? - Zdalnie sterowany samochód nie będzie drogi. Efekt "wow" u dziecka zaczyna się tu od ok. 600 zł. To już naprawdę dobre modele, do których mamy wszystkie części zamienne. Przy dronach za ten sam efekt "wow" trzeba już zapłacić 1,5-2 tys. zł. Drony mają profesjonalny sprzęt do zdjęć i nagrań wideo. Jakość nawet 4K. Można to porównać do zakupu elektronicznej lustrzanki, tyle że latającej - zachwala sprzedawca.