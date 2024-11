Prezenty dla pracowników Lidla. Oto co dostaną od firmy

Lidl Polska przygotował świąteczne upominki dla swoich pracowników oraz ich dzieci. Każdy z 29 tys. pracowników otrzyma prezent, a dzieci do 13. roku życia dostaną paczki dostosowane do wieku. Dodatkowo pracownicy otrzymają kupony rabatowe.

Dzieci pracowników polskiego Lidla mogą liczyć w tym roku na paczki. Wartość prezentów wyniosła ponad 832 tys. zł. Dzieci pracowników do 13. roku życia dostaną paczki z interaktywnymi tablicami, puzzlami i grami. Starsze dzieci mogą liczyć na słodycze. Lidl przygotował cztery rodzaje paczek — pisze "Fakt".

Dodatkowo pracownicy Lidla mogą również skorzystać z promocji w aplikacji Lidl Plus, gdzie otrzymali kupony rabatowe o wartości 1 tys. zł na zakupy. Promocja obejmuje także współpracowników i niektórych kontrahentów. Uczestnicy mogą zaprosić do akcji bliskich i znajomych - czytamy w "Fakcie".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zarobki w Lidlu i w innych dyskontach

W sieci Lidl pracownicy sklepów zarabiają od 4750 zł brutto do 6150 zł brutto. Jak zaznacza biuro prasowe sieci, wysokość wynagrodzenia jest każdorazowo definiowana w umowie o pracę.

Natomiast w przypadku pensji załogi magazynów zamyka się ona w widełkach 5200 zł brutto do 6700 zł brutto. Z kolei menedżerowie sklepów mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 7400 zł brutto.

Dla porównania w sieci Biedronka, należącej do Jeronimo Martins, wynagrodzenie na stanowisku sprzedawca-kasjer wynosi od 4700 zł do 5050 zł brutto w pierwszym roku pracy. Pracownicy Biedronki otrzymują podwyżki stażowe po roku oraz trzech latach pracy. W przypadku stażu powyżej trzech lat, osoba pracująca jako kasjer-sprzedawca zarobi od 4850 zł do 5300 zł brutto.

Wynagrodzenie magazyniera w Biedronce z najmniejszym stażem wynosi 5050 - 5350 zł brutto, a początkującego kierownika sklepu nie mniej niż 6700 zł brutto.

Natomiast w zarobki początkującego sprzedawcy w sklepach ALDI, to wynoszą od 4910 do 5260 zł brutto. Sprzedawca po dwóch latach pracy otrzymuje wynagrodzenie od 5310 do 5660 zł brutto.

Zobacz także Aldi szuka pracowników. Oto ile oferuje na start