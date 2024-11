Ekspansja Aldi w Polsce. Szukają pracowników. Oto zarobki

Zarobki w Aldi dla sprzedawców zaczynają się od 4910 do 5260 zł brutto na początku kariery, co stanowi wzrost nawet o 1050 zł w porównaniu do zeszłego roku. Po dwóch latach doświadczenia, wynagrodzenie sprzedawcy rośnie do przedziału 5310-5660 zł brutto. Zastępcy kierownika sklepu mogą na start liczyć na pensje rzędu 5660-6060 zł brutto, które po trzech latach wzrastają do 6610-7010 zł brutto. Kierownicy sklepów na początku pracy zarabiają 7060-7660 zł brutto, a ci z co najmniej trzyletnim doświadczeniem od 7960 do 8560 zł brutto.